台南市今天零確診，台南市長黃偉哲下午召開防疫記者會表示，今天雖「＋0」，但防疫一點都不能鬆懈，「確診加零，防疫不歸零」，且下周就是端午連假，他也喊話，「愛父母，今年端午別返鄉，才是愛護他們的做法。」他也說，一旦分配到日本捐贈的疫苗，以每日可施打1萬5000人次計算，1周內可盡速完成。

黃偉哲說，AZ疫苗的班機降落自桃園機場，接下來面臨的問題就是如何在短時間內把疫苗做最大效能的施打。因應這部分，台南已經做好準備，目標是5天打7.5萬劑疫苗。他說，這批日本來的疫苗，台南市約可分配到大概8、9萬劑，1周內就可以施打完畢，希望在最短時間提供市民朋友及相關防疫人員施打。

衛生局長許以霖說，台南市流感疫苗合約診所有270多間，但中央公布施打AZ診所只有86家，後續會積極跟中央爭取開放更多基層院所跟市府合作。

黃偉哲也疾呼，端午假期這段時間稍微忍耐一下，希望大家留在原地，呼應中央流行疫情指揮中心陳時中的呼籲，誠懇呼籲大家留在自己住的地方過節就好，這才是真正的愛父母，疼家人的表現。

(中時 )