行政院政務委員唐鳳日前建置疫苗接種預約平台，讓民眾可透過健保快易通APP進行預約，沒想到下周124萬劑AZ疫苗就要開打，現在卻傳出還未能上線，台北市長柯文哲今直言，等到疫苗開打保證一團亂，感嘆「中央都還沒準備好」，現在里長電話已經被打爆了。

指揮中心今在記者會中說明，目前暫不啟用該系統，會等疫苗數量夠多，足以全面開放大規模施打時再啟用，因此目前能夠施打的75歲以上長者，仍是透過鄰里長系統催種，或是自行到社區接種站、特約診所進行施打。

柯文哲今（10）日下午於疫情記者會中表示，若有疫苗來，公佈地點後，滿75歲的民眾就可以帶著健保卡去打，並強調，開放施打前網路預約系統一定要做好，不然會很混亂，但如今聽說預約系統沒弄好，現在里長電話卻已經被打爆；柯嘆氣說，中央根本還沒準備好。

柯文哲也提到，台北市到現在還不知道疫苗發幾支下來，呼籲中央要提早公佈，才知道需安排多少人員，大家都有困難，但彼此體諒。柯文哲並再次強調，預約系統還在弄，還沒弄好一定大亂，且戰且走，一定要把它做好。

(中時新聞網)