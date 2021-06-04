亞東醫院傳暴力 1確診老翁毆打護理師逃離病房警追緝中 16:112021/06/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男性確診者今（4日）下午在新北市亞東醫院內疑似持拐杖攻擊護理師後逃逸。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男性確診者今（4日）下午在新北市亞東醫院內疑似持拐杖攻擊護理師後逃逸，板橋警分局指出，已接獲通報，目前正調閱監視器追緝，同時已派員前往確診者住家查看，不排除他會偷溜回家，將盡速尋找該名確診者，避免民眾恐慌。 驚 護理師染疫 院內外感染已分不清 新北防疫車隊助千名確診者返家 160名駕駛連開10小時接送 (中時 ) #確診者 #偷溜 #攻擊 #護理師 #拐杖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨〉中市公布東勢確診個案 石岡某里長認領遭截圖瘋傳恐觸法 13:412021/06/04 社會 走路不穩懷疑中風 嘉義水上6旬婦人確診新冠肺炎 感染源不明 15:412021/06/04 生活 4人確診南彰大型醫院只出不進 葉彥伯：不會成為部桃翻版 16:492021/06/04 生活 立榮地勤疏失 確診女搭機抵廈門 04:102021/06/04 生活新聞 北病中送包緊緊 救護車司機、護理師爆熱衰竭 14:462021/06/04 生活 阿中稱不是好跡象 喊話端午節勿返鄉！本土疫情現新高峰 年輕確診上升 04:102021/06/04 焦點要聞 確診前群聚五堅情 陳零九向社會道歉 04:102021/06/04 娛樂新聞 南投縣2確診1陽性 第一起喪禮家族傳播 16:172021/06/04 生活 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 新北確診數壓不下來 侯友宜再次呼籲「低度再低度」活動 11:342021/06/04 生活 爺爺確診離世 家人視訊淚別 04:102021/06/04 生活新聞 社會熱門新聞 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 - 社會 大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 - 社會 信義區豪雨馬路成河 外送騎士滑水前行網封「最悲情熊貓」 - 社會 確診翁毆打亞東護理師逃回板橋家 分局長帶隊封鎖監控中 - 社會 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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