一名男性確診者今（4日）下午在新北市亞東醫院內疑似持拐杖攻擊護理師後逃逸，板橋警分局指出，已接獲通報，目前正調閱監視器追緝，同時已派員前往確診者住家查看，不排除他會偷溜回家，將盡速尋找該名確診者，避免民眾恐慌。

(中時 )