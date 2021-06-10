嘉義長庚紀念醫院獲撥首批莫德納疫苗16瓶今10日開打，院方優先安排57位懷有身孕的第一線護理師接種，更為此開設「母性健康關懷疫苗接種專診」，安排婦產科及感染醫學科2位專家醫師共同為孕產期醫護人員做關懷評估，目前已完成接種的懷孕護理人員並未有人因此傳出不適。

嘉義長庚醫院指出，醫事相關人員在嚴峻疫情風暴中，長期暴露在高風險環境下，一定要提升群體免疫保護力，才能保全醫療量能，在院長楊仁宗帶領下，全院醫護人員91％已完成AZ疫苗第1劑接種，後續再加上莫德納疫苗施打，群體覆蓋率將達95％以上。

配合中央流行疫情指揮中心規定，莫德納施打對象以風險等級1及風險等級2的工作人員為主，嘉義長庚今安排婦產科及感染醫學科2位醫師一同為孕產期醫護人員進行關懷評估，讓懷孕醫護人員安心接種。

婦產科副主任朱麗靜指出，依國際醫學界研究顯示，接種mRNA疫苗，包括莫德納、輝瑞對孕產期婦女具安全性，不會增加相關併發症的風險，鼓勵孕產婦女多接種。

感染科主任黃琮輿表示，接種COVID-19疫苗副作用實際未如外界所言嚴重，常見接種部分疼痛、腫脹、發燒、疲倦等類流感症狀大都48小時內可緩解，接種疫苗好處遠大於缺點，他建議符合施打對象要盡快施打，讓個人多一分保護。

(中時 )