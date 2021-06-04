日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗今下午抵達桃園機場，國民兩黨對日方的善意致上誠摯的感謝之意。但前民進黨立委林濁水看完神秘人士宣稱「台日雙方合作，完成了一項不可能的任務」。他忍不住質疑，第一，「除了台灣，日本還透過WHO的平台捐給另外一堆國家，那他們花了什麼比台灣政府更『艱困』更神秘的努力才獲捐贈？」。第二，「日本自己都不打az了，為什麼還要大家艱苦爭取？」他感嘆，「為什麼要放這樣很神秘卻水準很怪的話？」。
駐日代表謝長廷今前往成田機場見證疫苗登機，並在臉書表示，台灣和日本有危難時互相支援的傳統，這次124萬劑的疫苗對台灣可以說是及時雨，非常感謝日本。
對於AZ疫苗來台，有媒體報導稱「據悉，蔡英文不只是透過老朋友⋯甚至徹夜加班，希望能在最短的時間內完成這個艱困的任務⋯。國安高層說，從跨國法律合約談判，到外交保密低調斡旋，到掌控區域局勢穩定，台日雙方的合作，⋯完成了一項不可能的任務。」
林濁水4日在臉書對此說法感到質疑，第一，「除了台灣，日本還透過WHO的平台捐給另外一堆國家。而那些國家對日本的重要性遠遠不如台灣。那麼他們花了什麼比台灣政府更『艱困』更神秘的努力才獲捐贈？
第二，「日本自己都不打az了，為什麼還要大家艱苦爭取？日本人是很小氣嗎？為什麼需要放這樣雖然很神秘卻也水準很怪的話？」。
(中時新聞網)
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