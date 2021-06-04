高雄莊姓計程車司機、前年2月涉嫌猥褻一對搭車的姊妹花，莊男不但偷摸坐在副駕駛座的妹妹大腿，還要姊妹倆做他大小老婆、幫他生小孩。高雄地院依乘機猥褻罪判莊男1年，日前二審上訴遭駁回。民事部分，由於妹妹已獲犯罪被害人補償金20萬元，依法莊男免賠。

判決指出，2019年2月莊男在醫院前排班、載到一對姐妹花，妹妹上車後坐在副駕駛座，姊姊坐在後座。開車閒聊時，莊男發現妹妹智能障礙，認為好欺負，竟然大膽伸手摸她的大腿內側中段隱私部位，還稱要請姐妹花吃粥，更戲謔問姐妹倆要不要做他大小老婆、幫他生小孩。

三人用餐後，莊男駕車行經鳳山區大明路、海洋路交岔路口一間便利超商時，姐妹倆發現路邊有熟識的計程車司機站在路邊，立刻要求下車，下車後妹妹還對著司機大喊救命。司機先載姐妹們返家，再前往民生醫院，透過警衛轉報社工，才揭發此事。

妹妹控訴，莊男為了摸她大腿，不但單手開車，還至少來回摸4、5次。吃完粥後，莊男還叫她親他、餵他吃外帶的粥。姊姊則證稱，親眼看到莊男摸妹妹大腿。

莊男當庭全然否認犯行，強調姊妹倆上車後就問他有沒有太太、女朋友，他說沒有，她們就搶著要當他的太太、女朋友，兩個人甚至吵起來，吵得像神經病一樣，後來就請她們下車，沒有收取車資。

法官傳喚證人、調閱醫院監視器畫面後，依妨害性自主罪判莊男1年，上訴遭駁回，仍可上訴。民事部分，妹妹對莊男及計程車行連帶求償20萬元，但妹妹已領到犯罪被害人補償金，依法在補償金範圍內不得再向應負賠償責任之人請求，全案可上訴。

(中時 )