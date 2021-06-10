花蔬宅配蔬菜，每週熱賣超過7百箱。（王志偉翻攝）

本土疫情嚴峻，傳統市場人擠人，抗疫時期建議減少非必要移動。為此花蓮縣蔬菜運銷合作社推出「花蔬安全蔬菜箱」宅配服務，將花蓮910戶在地農戶、檢驗合格的安全蔬菜打包，開賣至今3週，每週熱賣逾700箱，其中9成銷往外縣市，在地人自行取貨還可減少宅配費，有效降低人流感染風險，也平穩縣內農產品供銷。

花蓮是有機首都，農產品深獲不少消費者青睞，疫情在5月間蔓延，學校也停課，學生營養午餐供應暫停，縣府即輔導各農會及農產運銷單位，將農產品打包成「蔬菜箱」，宅配到消費者手上，減少民眾出門買菜風險，也讓農民收益不中斷。

花蓮縣蔬菜運銷合作社推出的「花蔬安全蔬菜」，選用花蓮在地種植生產蔬菜，進場蔬菜還全面做農藥殘留檢驗，率先全台採用創新「拉曼光譜儀」，為消費者做好把關。

花蔬總務課長蕭能華說，蔬菜箱選用來自全縣910戶在地農戶蔬果，分裝大、中箱2種，外縣市宅配、縣內自取。每箱蔬菜份量約可吃1星期，大箱約有13樣，包括葉菜根莖、瓜果類及香菇，可供4至6人食用，650元含運；中箱約9樣，可供應1至3人，500元含運。花蓮現場自取大箱500元、中箱400元，時間為下午4時至8時，免下車由專人消毒後送上車，迄今推出3週，平均每週銷售700多箱。

蕭能華說，統計目前約9成均是外縣市民眾訂購，除能吃到健康安全蔬菜，也能實質幫助花蓮在地農友，供應源頭有910名農戶，全部已完成台灣農產品生產追溯QR Code ，民眾可確保食材源頭追朔及安全管控，且在地人自行取貨還可減少宅配費，也能分散人流。

除了花蔬，壽豐鄉農會有機蔬菜宅配箱（ https：／／www.shoufong.org／shopping／products？pid=67 ）、花蓮市農會無毒農業網路商城（ https：／／hcfa.org.tw／Default.aspx？u=Products＆tm=1＆ts=1 ）及花蓮鮮送平台（ https：／／goodfoods.com.tw／ ）都可網路購買。

(中時 )