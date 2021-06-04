因應新冠肺炎疫情確診人數增加，中央疫情流行指揮中心於上週五陸續配發疫苗至各縣市政府，而苗栗縣政府將警消列為重要施打人員之一，統計迄今，苗栗縣警察局已逾950名員警同仁已施打完疫苗，佔總數1290警力之中的七成五，而今(6/4)日局長周煥興也至大千醫院轉達縣長關懷之意，員警表示非常感謝徐耀昌縣長能將警察列為重點人員，讓員警執勤時能無後顧之憂。

苗栗縣的大家長徐耀昌縣長將第一線的警消同仁列為重要施打疫苗重要對象。(戴志揚翻攝)

局長周煥興也至大千醫院轉達縣長關懷之意，員警表示非常感謝徐耀昌縣長能將警察列為重點人員，讓員警執勤時能無後顧之憂。(戴志揚翻攝)

隨著五月份新冠肺炎社區感染出現，各地陸續傳出確診案例，在疫苗數量不足的情形，在中央指揮中心將新到貨的AZ疫苗配發至各縣市政府同時，苗栗縣的大家長徐耀昌縣長將第一線的警消同仁列為重要施打疫苗重要對象。

而警察局立即將第一線基層員警造冊，並以轄區派出所有確診案例者為第一優施打順位，再以轄區派出所有大型醫療院所為次，進而所有第一線派出所員警、外勤單位同仁，經1週的施打統計已逾950名警察同仁；另在縣長支持之下，也讓轄區內專業警察單位保安第二警察總隊及鐵路警察同仁也列為施打對象，讓員警直呼揪甘心。

局長周煥興今日也特地準備熱咖啡，前往大千醫院感謝協助施打疫苗的醫護人員，表示：醫護人員跟警察人員皆為疫情作戰的第一線，要先保護好自身安全，才能無後顧之憂的對抗疫情，同時也感謝縣長徐耀昌對警察的相挺及支持，本局也將全力協助縣府做好防疫工作，作為人民最堅強的後盾。

(中時新聞網)