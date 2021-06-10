媒體因採訪工作染疫案例不斷，引發媒體界呼聲，期盼將媒體工作者納入疫苗優先施打順序中。衛福部次長薛瑞元10日於立法院指出，實際做法可能要由文化部和NCC彙整名單，並由指揮中心內部會議決定。文化部表示，將與NCC分工，由文化部洽請平面媒體（含報紙、雜誌）、網路媒體，提出第一線的記者名單。

台北市報業商業同業公會日前發函給文化部，認為「媒體記者一直堅守在防疫宣傳的第一線，隨時深入醫院、市場、確診個案足迹等各地區進行採訪報導，係屬高風險職業，為維護記者之安全，請貴部代為爭取將媒體記者列為疫苗優先施打對象。」

文化部表示，媒體記者在疫情期間，持續在第一線報導疫情及各種事實真相，是防疫工作相當重要的一環，為落實社會防疫安全，同時兼顧防疫資訊的透明開放與傳播，文化部將與NCC分工，由文化部洽請平面媒體（含報紙、雜誌）、網路媒體，提出第一線的記者名單，由文化部送請指揮中心，並依據專家會議評估群體風險性後決定施打優先順序。

(中時 )