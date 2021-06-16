為無法下床者到宅施打疫苗？侯友宜：特殊個案特殊處理 10:082021/06/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為無法下床者到宅施打？侯友宜：特殊個案特殊處理。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 85歲以上長者疫苗15日已經開打，目前台南、新竹市都有針對長期臥床無法下床的長者實施到宅施打疫苗的服務，新北市長侯友宜表示，在家臥床的特殊個案，會特殊安排，特殊來做處理。 新北市AZ疫苗接種目前是透過里長與社政單位通知，採取分區、分里、分時段施打，目前先以設籍長者優先，未設籍者則接續施打。 長者怕血栓不敢打AZ？醫：這類血栓才與疫苗有關 血濃稠者須留意 多少高官被列第二類施打對象？陳文茜籲公布名單 #新冠肺炎 #台灣 #施打 #長者 #無法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊》打疫苗環境會不斷改善 09:022021/06/16 生活 關心腎友接種 盧秀燕：再獲疫苗將下降施打年齡至80歲以上 11:212021/06/16 生活 屏縣施打有序 醫護讚鄉親太可愛 04:102021/06/16 地方新聞 西園院區疫苗施打時程一天三變 北市府回應了 09:582021/06/16 生活 國際疫情趨緩 侯友宜：仍要為印度變種病毒做好準備 09:332021/06/16 政治 87歲國寶級藝人脫線打疫苗有副作用 兒曝：37.8度發燒中 08:302021/06/16 娛樂 桃園武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷亡 12:052021/06/16 生活 再獲5.4萬劑疫苗 北市規劃開放80歲以上施打 13:372021/06/16 生活 18里長出動幫填評估表 桃園武陵場人少到要急call長輩出門打疫苗 10:072021/06/16 生活 疫情趨緩 侯友宜決戰三區有望最後恢復正常生活 09:222021/06/16 生活 85歲氣象專家李富城打疫苗 半夜發燒神經抽痛「希望能撐過今天」 10:092021/06/16 娛樂 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 別再搶泡麵了！美女營養師曝12款耐久放蔬菜必買 - 生活 端午節當晚新竹車站這一幕 當地人驚呼：人生第一次看到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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