85歲以上長者疫苗15日已經開打，目前台南、新竹市都有針對長期臥床無法下床的長者實施到宅施打疫苗的服務，新北市長侯友宜表示，在家臥床的特殊個案，會特殊安排，特殊來做處理。

新北市AZ疫苗接種目前是透過里長與社政單位通知，採取分區、分里、分時段施打，目前先以設籍長者優先，未設籍者則接續施打。

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