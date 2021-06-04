彩雲颱風為北北基帶來超大強降雨，不過對苗中彰解除限水完全無幫助。根據經濟部統計，全台水庫今日僅進帳不到2000萬噸，尤其中南部除南投外，彩雲是「0貢獻」，無助中部供5停2限水解除。中南部旱象要解，仍要期待明後三天的梅雨鋒面。

經濟部水利署統計，6月4日彩雲颱風過境，共為全台水庫帶來1984萬噸進水，不過主要集中在桃園以北，中南部除南投降了少許外，完全「0入庫」。

因此，彩雲一點也沒有為苗中北彰實施快2個月的「供5停2」分區限水解圍。經濟部表示，雖然雙北雨勢很大，可是都沒有降到中南部集水區，還是得期待明後幾天的梅雨鋒面。好消息是因為彩雲關係，跟梅雨兩者形成共伴效應，應該有助周末雨量。

彩雲這次降雨，以翡翠水庫入帳1400萬噸最豐，水位回升到7成以上，基隆新山水庫蓄水率也超過8成7。桃園石門水庫分到228萬噸、鳶山堰有158萬噸。

經濟部指出，翡翠水庫水量充足，加上鳶山堰自己有收穫，如此可減輕幫助新北壓力，全力供水桃園，可以讓當地水情更穩定。桃園能不能解除減量供水橘燈，要看周一的中央水情會議。不過目前看降燈號或解除，機率很大。

(中時 )