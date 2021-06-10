台水公司進行撤回355處臨時供水站作業，迅予恢復整齊市容作業。（台水公司提供）

中部地區實施有史以來，最長的分區供水措施，自旱災中央災害應變中心於6月6日上午宣布解除分區供水紅燈措施後，台水公司即進行撤回355處臨時供水站作業，迅予恢復整齊市容作業；並積極調派全處水車，逐一至各臨時供水站儲水桶抽取殘水，再運送至淨水場進行再淨化作業，珍惜水資源的循環利用。

台灣自來水公司第四區處副處長林義雄說，台水公司撤回臨時供水站的同時，也將膨脹螺絲凸出地面部分移除至與地面齊平；部份設置於柏油路面之儲水桶因承載過重，腳架處柏油路面下陷情形，亦辦理修復措施，俾免撤桶後影響用路人安全，貼心作為廣受市民讚許。

台水公司強調，感謝台中市政府、國軍、水利署以及相關團體及志工的協助，及受影響轄區民眾的支持與配合，攜手協力渡過此次百年大旱。雖然水情稍有改善，但主要二座水庫德基及鯉魚潭水庫蓄水量分別僅有16％及28％。

林義雄強調，台水公司為節省水庫出水量，目前仍維持於九處建築工地取用約10萬噸地下水，仍籲請民眾珍惜水資源，共同節約用水。

(中時 )