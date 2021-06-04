受南方颱風彩雲、北方滯留鋒面，以及午後對流影響，今（4）日北台灣等16縣市發布豪、大雨特報，尤其雙北、宜蘭地區午後瞬間暴雨，各地災情頻傳，國家級警報「大雷雨即時訊息」緊急發出，不僅忠孝東路四段到五段，積水至少都一個輪胎深，完全看不到路面，馬路一秒成了運河，連平時車水馬龍的信義區都出現淹水情況。

信義區今（4）日各地淹大水，一台汽車行經吳興街帶起波浪，刷倒一整排機車。（影／熱心民眾提供）

根據身處「信義區運河」網友所提供的影片，一台冒雨前行的汽車，行經信義區淹水的吳興街時，猶如大船入港，動力帶起一波波水浪，沿途一口氣推倒9輛停放路邊的機車，讓恰巧站在高處、以上帝視角直擊的民眾看得驚呆，趕緊錄下影片PO上網，許多網友目睹畫面後也傻了眼，直呼「刷一整排機車XD」、「這樣賠償該算誰的？」「汽車車主是不是機車行老闆XD」、「這樣算肇事逃逸嗎～哈哈」、「車主說：我沒碰到喔」、「好慘 但他不能停吧 一停就換他不能動了」還有人打趣表示「逆向再開一次會不會又站起來啊？」「對向來一台的話就可以校正回歸了」。

又針對這場豪雨，氣象局除了對北北基發布大雷雨即時訊息，還對台北市發布大豪雨特報。而水利署也擴大一級淹水警戒範圍，包含大安區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區，新北市汐止區、深坑區、新店區等。氣象局簡任技正伍婉華也提醒，雨勢將持續下到晚上，加上彩雲颱風接近，外圍環流今晚也會影響中南部，為南部、雲林及嘉義山區帶來豪雨。

(中時新聞網)