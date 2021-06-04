因受疫情影響無法舉行實體球迷活動，新竹街口攻城獅球團盼能打破疫情限制，持續帶給球迷們精彩活動，於4日晚上於舉辦攻城獅大會考線上球迷會，邀請蕭順議、鄭瑋、林明毅、高國豪、李家瑞、蔡建宇、田浩、盧哲毅、容毅燊使用視訊會議軟體與球迷同樂。

同時也歡送近日離隊的林力仁，在獅紫軍們滿滿的祝福下，希望林力仁未來的籃球生涯一切順利。球團行銷部針對球隊歷史、球員場下個性設計一系列線上問答活動，安排攻城獅球星與破百位獅紫軍們共同參與搶答，獲勝者將可獲得專屬獎品！

6月6日為台灣工程師節，源自於感謝辛苦工作的水利工程師。新竹街口攻城獅球團也在今天向球迷宣布，自今年起，6月6日未來會是專屬於獅紫軍們的「攻城獅節」，攻城獅官方商城將舉辦一系列商品特惠活動。

在6月6日當天，預購新款獅王球衣享有一件666元優惠價；且在6月7到13日期間，單筆訂單滿666元就送宅男打籃球或是天堂M球衣徽章，並在6月14日將抽出整筆訂單6元等特殊獎項！歡迎所有獅紫軍鎖定官方粉絲專頁，一起歡慶攻城獅節。

(中時 )