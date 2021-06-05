受連日豪雨影響，上游雨量持續不斷，基隆河上游水位高漲，員山子於4日下午 3時45分開始分洪，最大分洪量達每秒86立方公尺，4日晚間11時20分結束分洪，過程達7.5小時，分洪體積達122萬立方公尺，有效減少基隆河洪峰。

第十河川局表示，員山子分洪道分洪期間於4日晚間7時30分達最高水位63.8公尺，將基隆河每秒256立方公尺流量中的33.5％分流至東海；最大分洪量達每秒86立方公尺，為設計分洪量(每秒1310立方公尺)的6.6％。

總計分洪時間達7.5小時，分洪體積達122萬立方公尺，為今年度第1次分洪，自2004年應急分洪以來第53次分洪。

第十河川局進一步說明，基隆河上游200年重現期流量達每秒1620立方公尺，員山子分洪道能將其中81％（每秒1310立方公尺）洪水直接由隧道導引入海，有效減少基隆河洪峰，保障下游瑞芳、七堵及汐止等地區安全，減免水患威脅及損失。

(中時 )