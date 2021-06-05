疫情延燒讓大部分勞工再陷無薪假生活陰霾，這次政府紓困撥款依照去年申請案微調，符合資格者4日凌晨就直接入帳，台南市約有8萬多名勞工4日一早醒來就收到銀行簡訊通知，入帳3萬，直呼「好快」。

「已經入帳了，這次撥款好快」台南市勞工局長王鑫基接獲許多勞工簡訊開心回應。他表示，政府審核去年申請者，只要符合月薪2萬4000元以下、自營作業者或無一定雇主勞工資格，勞工不用申請，直接入帳，台南市約有8萬多名勞工受惠。

王鑫基表示，今年紓困條件新增月薪2萬4000元以上，自營作業者或無一定雇主勞工資格仍可納入，紓困金1萬元，這部分須民眾7日起到勞工局網路線上申請。

台南市符合去年申請資格的8萬多名勞工，包括從事8大工作且無雇主的勞工，4日一覺醒來，發現銀行傳來入帳3萬的簡訊，多數覺得意外驚喜，直呼解決生活上的燃眉之急。

台南市勞工局表示，此次紓困撥款對象針對無雇主與自營作業勞工，至於有雇主的勞工，會另外依照安心計畫給予紓困。

台南市長黃偉哲要求勞工局針對紓困金發放，必須從速從簡，提高撥款效率，讓民眾有感。

(中時 )