聯準會（Fed）10日（周四）公布，該央行資產負債表規模首度突破8兆美元。自疫情爆發，Fed從2020年3月開始祭出龐大的購債計畫，以挽救當時幾近停滯的經濟，但也令Fed手握資產膨脹將近一倍。

Fed本月初宣布將擬出脫將近140億美元企業債，被外界視為是量化寬鬆退場前奏。該份最新報告顯示，自本周一（6月7日）以來，Fed已出售企業債約1.6億美元。周一當天，該央行脫手16檔債券ETF部位，作為啟動脫售企業債與ETF的第一步。