Fed資產負債表首度突破8兆美元 13:292021/06/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）10日（周四）公布，該央行資產負債表規模首度突破8兆美元。自疫情爆發，Fed從2020年3月開始祭出龐大的購債計畫，以挽救當時幾近停滯的經濟，但也令Fed手握資產膨脹將近一倍。 Fed本月初宣布將擬出脫將近140億美元企業債，被外界視為是量化寬鬆退場前奏。該份最新報告顯示，自本周一（6月7日）以來，Fed已出售企業債約1.6億美元。周一當天，該央行脫手16檔債券ETF部位，作為啟動脫售企業債與ETF的第一步。 台股充電 收復萬七失土 農業巨頭先正達擬科創板上市 估值達600億美元 #Fed #企業債 #資產負債表 #億美 #ETF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯雙漲 新台幣再衝逾24年新高 16:522021/06/11 財經 《國際經濟》美5月赤字年減2／3 本財年來仍創高 10:352021/06/11 財經 陽明、萬海營收連月倍增 04:102021/06/11 財經要聞 滴滴出行7月在美上市 09:202021/06/11 財經 上市櫃業績打破「五窮」魔咒 營收3.19兆最強５月 04:102021/06/11 財經要聞 高端每劑881元 比AZ貴8倍 04:102021/06/11 焦點要聞 《國際產業》亞馬遜違反隱私法 傳歐盟將開罰4.25億美元 14:502021/06/11 財經 法人：5G發展趨勢明確 中長線看好 11:232021/06/11 財經 《國際產業》滴滴申請赴美上市 料成為今年最大科技IPO之一 09:102021/06/11 財經 金融海嘯若現 五壽險恐告急 04:102021/06/11 財經要聞 車輛出口規模 今年有望創新高 14:202021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 航運噩夢再起 鹽田港卡船 貿易影響超越長賜輪事件 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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