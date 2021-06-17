據統計，5月份台幣型基金流出1400萬美元，另外投資台灣單一市場的股票型基金淨流出逾1.4億美元，外資不斷賣超顯然是受到疫情升溫進入三級警戒的影響。而周三 (16日)美國聯準會Fed公布6月利率會議結果，利率政策按兵不動，維持每月買債計畫，但大幅提高通膨和經濟成長預期，而且過半委員預測2023年底前可能會升息2次。

聯準會決議鷹派訊息促使美債殖利率跳漲、美元上漲，美股擴大跌幅，四大指數終場同步挫低，道瓊收黑逾265點。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，市場震盪後仍將回到基本面，近期可以發現，偏好科技族群的部分資金，明顯從漲價族群轉向明年成長結構類股，例如ABF、Wafer等。以此推估，預期市場越往下半年展望明年前景時，市場資金會轉往長期成長、能見度較高的效應可能更加明顯。

在傳產部分，由於歐美市場解封在即，許多消費復甦概念股，即使短期受到台灣等部分市場疫情變化，以及缺櫃等負面因素而有所影響，但長期需求復甦方向不變。例如原物料受惠經濟復甦，包括塑料、銅及鋼鐵等原物料長期報價走勢目前亦未看到疲弱現象。