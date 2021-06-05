廣州南沙發佈微信公眾號6月5日發布，廣州市南沙區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發佈關於落實廣州市疫情分級分類防控有關通告進一步加強疫情防控工作。

通告稱，為配合全員核酸檢測工作，自2021年6月5日14時起，全區城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開，高快速路、高鐵、碼頭等全部離南沙通道暫時關閉，恢復時間另行通告。

除封閉、封控區域外，執行嚴格的健康管理，非必要不外出，實行住家、單位「兩點一線」閉環管理。

廣州市出現新冠疫情社區（村）封閉管理措施如下：

一、實行社區封閉管理。相關街道、社區（村）設立卡口，僅保留一個出入口，關卡24小時值守。人員只進不出，車輛禁止通行。人員就醫等需求需提供相關佐證方可出入，出入時規範防護，嚴格消毒。

二、嚴格社區管控措施。停止社區內所有商貿服務，娛樂場所、餐飲、商鋪、群眾性健身文化活動場所等全部停業。

三、做好居家隔離。隔離期間，社區所有人員足不出戶。

四、滿足基本需求保障。保障水電網絡通訊暢通，引導居民網上購物，物流專人管理，無接觸配送到家。關注殘疾人、獨居老人、外出就醫等人群的特殊需求，困難人員由政府保障生活必需品的供給。

五、做好涉疫情生活垃圾處理。一般隔離人員產生的垃圾按「其他相關生活垃圾」的處置，垃圾日產日清，清理前用含有效氯500mg／L～1000mg／L的消毒液或75％的酒精噴灑消毒，雙層垃圾袋包裝，再按照生活垃圾分類要求處理。普通居民使用後廢棄的口罩，按照生活垃圾分類要求處理。

六、規範環境消殺。嚴格按照操作標準開展消毒工作，重點對廂式電梯、公共樓道、公共廁所、公共座椅、健身器材等公共區域與設施，電梯按鍵、樓梯扶手、單元門把手、快遞櫃等手經常接觸的重點部位進行消毒。

七、加強人員健康監測和服務。實施「專人包戶」制度，居委和屬地公安機關組成監控和服務團隊，「社區三人組」負責居家觀察人員健康監測，每日2次體溫檢測和症狀詢問。出現發熱、咳嗽等症狀人員及時送定點醫院排查。轄區醫療機構負責轄區居民日常疾病診療，需轉封閉管理區域外時應及時進行核酸檢測。

八、組織開展核酸檢測。按市新冠肺炎防控指揮部確定頻次（一般為5次，分別為隔離第1天、第4天、第7天、第10天、第14天）對區域內全體居民開展核酸檢測。採樣時避免人群聚集和交叉。

九、做好宣傳引導，維護秩序穩定。密切關注群眾反映，加強對群眾的心理疏導和宣傳引導，營造「不造謠、不傳謠、不信謠」的防控氛圍，維護社區（村）穩定。

十、社區（村）封閉管理的解除。14天內無新增感染者，病例及密切接觸者有效管控，環境清潔消毒合格，達到封閉管理時限後，由街道（鎮）提交申請，區新冠肺炎防控指揮部組織相關部門進行評估，報市新冠肺炎防控指揮部同意，解除封閉管理。

(旺報 )