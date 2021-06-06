崔靜麟(外交部提供)

大陸官方媒體「環球網」5日報導台灣將30萬AZ疫苗轉手捐贈友邦，外交部今天駁斥完全是子虛烏有，憑空捏造。對於中國政府透過官方媒體，不斷以大量虛假訊息對台灣進行攻擊，企圖混淆事實，分化台灣人民與政府，並蓄意打擊我國政府的形象及破壞台灣人民團結，外交部給予最嚴厲的譴責。

根據《環球時報》報導，台灣疫苗短缺，即使在這樣十萬火急的關頭，民進黨當局仍置民眾對疫苗的需求於不顧，企圖將30萬劑阿斯利康疫苗轉給巴拉圭、宏都拉斯等友邦。

對此，外交部副發言人崔靜麟表示，新冠肺炎（COVID-19）在中國爆發之後，中國政府不斷透過官方媒體對外撒謊，只證明中國在共產黨統治之下，是一個無法誠實對內、對外的謊言體制，而中國官媒就是中國政府對外撒謊的工具。外交部呼籲國際社會，共同唾棄中國政府的各種撒謊行為。

他說，新冠肺炎國際疫情仍然嚴峻，台灣政府各相關部會正通力合作，全力對抗疫情蔓延。由於疫苗攸關人民生命安全，外交部重申疫苗不應淪為政治操作的工具，並反對任何國家藉疫苗議題，企圖破壞我國與友邦間的邦誼，並耗損團結抗疫的能量。

(中時 )