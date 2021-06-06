北市唐姓婦人，日前以家中需要裝潢為由，提領現鈔50萬元，並請求捷運警察從古亭站幫忙護鈔到板橋，途中員警主動詢問，修繕房屋為何要先付錢，怎麼不等弄好了再給錢，婦人才支吾其詞，說出曾接電話要拿錢監管，員警苦口婆心，婦人恍然大悟，將現金又存回銀行，成功攔阻詐騙。

60多歲唐姓婦人，5月中到銀行提領50萬現金，銀行行員則耐心提問，她回答現金要用於修繕房屋，行員也不疑有他，將現鈔交給婦人，還好婦人進入古亭站後，向服務人員申請警方護鈔，捷警員警主動詢問，懷疑可能是詐騙老梗。

員警舉出很多詐騙例子，都是利用「監管」名義，提領現金當作保證金，特別是詐騙集團會派年輕車手監控，一路尾隨，確定警方沒有在旁監控，才會現身取款，並舉出今年1月到5月，詐騙集團並未因此消聲匿跡，「假檢警」面交一直是最熱門的詐騙手法，婦人才驚覺帳戶內的血汗錢恐落入不法之人手中，趕緊將現鈔又存回帳戶。

捷運警察隊呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類假冒司法機關，切記防詐3步驟「冷靜、查證、報案」。

(中時 )