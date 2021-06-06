媒體報導，根據高鐵最新統計，截至6日上午8時止，端午疏運期間（6月11日至15日），共約5萬6千人次訂票，外界擔心人潮移動造成新一波傳播高峰。高鐵6日稍晚則發新聞稿表示，端午連假高鐵少數車次乘載率超過中央流行疫情指揮中心指示的2成，將積極透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與旅客聯繫並請旅客退、換票，免收退票手續費。

高鐵新聞稿表示，積極配合政府防疫措施，為減少民眾於端午節連假非必要跨區域移動、造成群聚感染風險，端午疏運期間將落實梅花座，平均座位利用率以2成為原則。經高鐵公司檢視最新訂位狀況，端午疏運期間少數尖峰時段乘載率超過2成的車次部分旅客，高鐵公司將積極透過簡訊、電子郵件及客服中心等各種管道，與受影響旅客聯繫／協調，協助其重新規劃行程退／換車票，並免收退票手續費。另高鐵全線各車站將自7日起，全面暫停販售高鐵便當。

(旺報 )