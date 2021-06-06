【LIVE直播】連21天本土日增200例以上 陳時中對外最新說明 ｜2021.06.06

中央流行疫情指揮中心今天公布新增335例本土COVID-19個案，另有8例校正回歸個案，總計343例，確診個案中新增36例死亡。台灣這波本土疫情自5月11日至今已經有10005人確診，248例人死亡。陳時中說，明起不再公布校正回歸個案。而苗栗確診75人，超越台北，僅次於新北160人，淪為重災區。

指揮中心表示，今日新增之335例本土病例，為189例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月24日至6月5日。另校正回歸個案8例中，為3例男性、5例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於6月1日至6月2日。

今日確診個案分布縣市與年齡分布。（指揮中心提供）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共343例，分布地區以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、臺北市64例、桃園市16例、宜蘭縣9例、雲林縣、高雄市、彰化縣及新竹縣各3例，基隆市、臺中市及臺南市各2例，嘉義市1例。其中雙北地區以外縣市119例中，107例為已知感染源，7例關聯不明、5例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月27日至6月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計656,768例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含634,762例排除)，其中11,298例確診，分別為1,145例境外移入，10,100例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另28例(新增案10494)移除為空號。確診個案中260例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本土累積248死！台灣死亡率超過全球平均 張上淳點出關鍵因素

(中時新聞網)