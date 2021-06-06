無論是談戀愛或交朋友，性格可靠的人都特別受歡迎，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，金牛座、天蠍座、摩羯座的男人非常可靠，答應的事情絕對不會食言，做事前會擬定好計畫，一步一腳印的完成，無論是做朋友或情人都非常可靠。

▍1.金牛座

金牛座的男人性格很踏實，在做事前會擬定完整的計畫，審視每個細節，希望一切能在自己的掌握之中，約定好的事情他們一定不會食言，做事也不會想要走捷徑、玩花招，總是選擇風險最小的方式，一步一腳印的完成。他們在戀愛中也是如此，面對感情時非常務實，他們投入戀愛後就很忠心，願意奉獻自己來追求穩定、持久的關係，他們的感情既強烈又長久，無論身為朋友或情人都非常可靠。

▍2.天蠍座

天蠍座的男人很看重承諾，只要答應的事情就會堅持到底，他們很在乎朋友之間的義氣，絕對不容許自己做出背叛的行為。他們做事有原則，知道事情的輕重緩急，他們除了做人處世很可靠，在感情上也非常令人安心，當他們認定一段感情，就會付出真心，全心全意的深情付出，他們答應戀人的事情都會努力達成，不會讓對方期待落空，絕對不會做出空口說白話的事情。

▍3.摩羯座

摩羯座的男人可說是十二星座裡最可靠的，他們做事嚴謹、務實、認真，會盡全力做好被交辦的任務，掌握所有可控的因素，所有安排都有憑有據，做事風格很穩健，不會偷懶耍手段。摩羯座交朋友時也是如此，如果被他認定為真心好友，他會用真誠的態度面對，只要答應的事，就算是不重要的小事也會放在心上，盡力幫忙達成，在眾人眼中的形象非常可靠。

(中時新聞網)