氣象局針對中南部5縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

滯留鋒面影響到今（7日），今天全台仍有雨，但相較於周末雨勢，降雨強度、範圍減少，氣象局針對中南部5縣市發布大雨特報，周二起鋒面北抬遠離後，偏南風環境水氣仍多，南部及東半部地區仍會有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局指出，未來一周台灣附近的天氣系統主要分成2個階段，將是鋒面逐漸遠離、太平洋高壓勢力逐漸增強的過程。

鋒面影響，今日彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，金門及馬祖為多雲到晴。

鋒面及西南風影響，台灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意今日台灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力將稍減弱。

今日仍受滯留鋒影響，全台降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

(中時新聞網)