行政院長蘇貞昌今（7）日召開行政院擴大防疫會議，由於目前疫情仍未穩定，在審酌各部會意見後凝聚共識，裁示延長全國三級警戒管制2周至6月28日，全國各級學校配合停止到校上課至暑假，相關措施由指揮中心指揮官陳時中下午例行記者會中宣布。

行政院發言人羅秉成表示，此次會議由指揮中心報告上周全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規畫，各部會報告各項防疫作業執行狀況。蘇貞昌表示，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員疫苗接種、試場分流等政策，並妥為對外說明。

蘇貞昌表示，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本周完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，此次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，因大部分均已有個人資料，請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

針對苗栗電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇貞昌指示防疫管理上應嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業外，移工居住環境管理、移工健康監測、利用[email protected]群組及翻譯人員幫忙確診、或隔離移工的關懷和照顧等，均請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌表示，過去一年多感謝各部會的通力合作，讓臺灣疫情能守住1年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。如今面對的變種病毒更加強悍、致使本土疫情升溫，各部會應負起責任當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。

(時報資訊)