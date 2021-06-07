蕭敬騰（老蕭）昨晚透過YY直播「明星Y現場」舉辦線上演唱會，開場接連演唱〈讓我為你唱情歌〉、〉只能想念你」，瞬間湧入218萬人共襄盛舉，整場奮力忘我的演出的他，內襯背心不斷滑落，簡直快要曝光，網友趣味表示「今天的老蕭走低胸性感路線」。近來事業多元發展的他，今再曝光「藝術家」新身份，老蕭將在東京舉辦快閃活動，預計七月初在東京澀谷區時尚新地標「宮下公園」Miyashita Park的1樓舉行活動，除了展示老蕭的同名畫作「Spread Love」，更同步發表完整計畫。

對於全新跨界藝術創作，老蕭說：「我真的非常喜歡畫畫，那是我自己面對自己、療育自己的重要過程，如果真的可以帶給大家一點點力量，我覺得很榮幸，愛就是最美的交流。」Spread Love在日本是一個結集藝術家的平台，將各種創新的創作藝術者，在各個市場上鮮少有機會曝光及到海外展出的創作家作品集結，此次邀請蕭敬騰擔任Spread Love Artworks Ambassador召集人，首發作品也由老蕭的畫作揭開序幕，之後將在日本，上海，北京，成都，杭州等地舉辦快閃活動，周邊販售也以慈善為主要目的，盈餘將全數捐出幫助弱勢團體。

由於工作檔期安排，屆時無法到場的老蕭深感可惜，表示：「很謝謝此次的邀約，我知道周邊商品的金額可能不大，但身為一個仍在學習階段的創作者來說，還是覺得很感動很感謝自己的作品可以被看見，更可以把我們的LOVE一起分享出去。」

(中時 )