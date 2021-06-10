宮鬥劇《後宮甄嬛傳》是不少劇迷心目中的經典作品，飾演曹貴人(陳思斯飾)女兒「溫宜公主」的童星紀姿含，當年演出時年僅三歲，當時可愛自然的演技令人印象深刻，日前有人翻出紀姿含的近照，時隔10年過去，她已經長成亭亭玉立的少女，清純的模樣掀起討論。

紀姿含演出《後宮甄嬛傳》打開知名度後，還曾參與過許多戲劇演出，不只在《虎媽貓爸》中飾演趙薇的女兒，還曾參演過電影《小時代4》，飾演「林蕭」的楊冪童年時期，獲得不少代言廣告的邀約，成為許多雜誌指定的模特兒，她不只是演技精湛還多才多藝，會畫畫又會寫書法。

紀姿含長越大越漂亮。（圖/翻攝自紀姿含微博）

加上紀姿含長越大長得越漂亮，如今才14歲的她就已經擁有大批粉絲，微博就有231萬粉絲追蹤，近年來紀姿含和不少大咖合作，知名度還在持續攀升，她也時常會曬出美照和粉絲分享互動，儘管現在她還是以學業為重，但已經非常有明星架勢，因此不少人都十分看好未來紀姿含進入演藝圈。

紀姿含不僅演技精湛還才華洋溢。（圖/翻攝自紀姿含微博）

日前紀姿含在微博曬出近照，可以看到她的身材纖細、皮膚白皙，還留著一頭烏黑長髮，模樣十分清新可人，一顰一笑都充滿少女初戀感，引起網友們狂讚，「長成大姑娘了」、「馬尾看起來還是像個小朋友」、「小姐姐無論是散髮還是馬尾都好看」、「寶你好美」、「笑容太治癒了！愛了愛了」。

(中時新聞網)