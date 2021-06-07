根據台灣睡眠醫學學會調查，全台每5人就有1人深受失眠之苦。加上近期全民宅家，如遠端辦公、孩子居家上課等，生活模式巨大改變，也衍生出「疫情焦慮」現象。耳機品牌1MORE萬魔聲學持續探索聲學領域全方位生活應用的可能，近期發佈兼顧舒眠和聆聽的全新產品1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機（睡眠豆），重視舒眠場景，以輕巧舒適設計、多首獨家舒眠音效，以及24分貝物理阻隔噪音等，經研究單位檢測證實有效提升睡眠品質，為失眠所苦的消費者帶來改善。

為驗證1MORE ComfoBuds Z對睡眠的改善效果，1MORE攜手耳鼻咽喉頭頸外科睡眠監測中心進行耳機與睡眠測試研究，旨在評估ComfoBuds Z在睡前時段，配合遮蓋外界雜訊的白噪音舒眠旋律，是否有效幫助睡眠。通過調研單位床墊式睡眠呼吸監測系統，對佩戴耳機實測者的客觀睡眠結構資料進行分析，報告顯示佩戴1MORE ComfoBuds Z真無線耳機（睡眠豆）可有效減少入睡時間，淺睡期變短，黃金睡眠的深睡期提升，延長全身性休息時間。

為提供消費者於睡眠佩戴時有更好的體驗，1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機提供多項貼心設計。1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機（睡眠豆）為目前1MORE所推出的耳機產品中是最輕小的型號，與之前的商品相比，機身厚度縮小約 46%，體積縮小約 72%，單個耳機僅重 2.7g，翻轉移動不易掉落；扁平化的耳殼外沿設計，不突出耳朵即便側睡也不壓耳，能服貼耳中隔絕外在的聲響。

1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機睡眠豆針對不同聆聽情境，APP中設定了「音樂」及「舒眠」兩種音質風格供用戶選擇。（1MORE提供／黃慧雯台北傳真）

1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機（睡眠豆）的工學入耳式設計，密閉貼合耳道內壁，配合醫學耳道數據調查，能實現高效物理隔噪性能，戴上耳機就能隔開外界雜訊高至24分貝，如睡眠時枕邊人的鼾聲、宿舍、辦公室內交談聲等，帶來寧靜的時光。而作為音樂耳機使用時，物理阻隔噪音性能及部分環境雜訊，無需為了享受音樂而加大音量，影響聽力健康。

1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機（睡眠豆）搭載低失真全頻動鐵單元，帶來清透自然、細節豐富的音質，並同樣由榮獲四次葛萊美獎的錄音大師Luca Bignardi親自調校定調，造就均衡聽感與純淨音質，配合AAC高音質藍牙格式，高速傳輸以及多款尺寸符合用戶耳朵的耳套，提供消費者清晰的體驗。

針對不同聆聽情境，APP中設定了「音樂」及「舒眠」兩種風格。「舒眠」風格，針對白噪聲舒眠旋律的低頻部分做突顯和優化，以30首APP專屬舒眠旋律，集結大自然的白噪聲旋律，幫助大腦舒緩輕鬆入睡；「音樂」風格，消費者也可在中選擇自己喜歡的曲目，自訂睡前時光。此外，音樂也可同步下載至耳機中播放（可脫離手機單獨使用），多達6首可替換選項，即便手機沒電或是工作中想要小憩片刻都能即刻擁有自己的睡眠空間不中斷．為豐富用戶聆聽而設的APP舒眠歌單，可接入主流音樂平台上的舒眠歌單，隨時方便線上聆聽。

近期用戶對於衛生觀念更加重視，長時間入耳佩戴封閉環境擔心導致內耳濕度增大，易滋生細菌，1MORE ComfoBuds Z 真無線耳機（睡眠豆）採用歐盟標準抗菌耳套，抗細菌率達 99%* 以上，尤其針對黃金葡萄球菌、大腸桿菌等菌種具有強效抗菌、抑菌和殺菌效果。

(科技)