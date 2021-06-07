【愛傳媒簡秀枝專欄】「你們都還好嗎？我們在宜蘭一切平安！」夜半時分，從手機跳出訊息，原來也是夜貓子的黃聲遠建築師，遠從宜蘭，傳來公視《建築慢慢The mindful architects》的紀錄片，作為分享。

他說，「紀錄片已經在公視播出，您有空時可以看一看，暫時舒緩心情！」

「感激這麼多人的努力，台灣加油！」黃聲遠語帶感恩。

簡單的訊息，彷彿夜半暖流，同為夜讀人，真是受寵若驚，立即打開連結，欣賞起《建築慢慢The mindful architects》紀錄片中的1/4紀實。

影片拍攝得唯美動人，把田中央的故事，說得很俐落，一群無可救藥的建築人，熱愛土地，在宜蘭深耕細作，文青風情，拙樸理想，溢於言表。

黃聲遠在訊息之後又補充：「因為疫情，最近所有的會都消失了，睡的比較多，也專心和年輕人相處，希望對得起這塊養育我們的土壤！」

隨手找出2017年大塊文化出版的專書「在田中央-宜蘭的青春，建築的場所.島嶼的線條」，拜讀一番。還有前次見面時，他贈送的英文版展覽目錄：「創造場所Making Places: Fieldoffice Architects and Sheng-Yuan Huang」，那是由愛沙尼亞建築博物館（Museum of Estonian Architecture）和台灣現代建築聯盟（Alliance of Architecture of Modernity,Taiwan.）共同為2017.1.14-2.26展覽，具名出版的手冊。

兩份舊出版品，加上紀錄片，正好可以拚湊出比較完整的田中央發展樣貌，短短27年，能有如此成就，十分不容易。

近年，台灣建築界外族入侵嚴重，挾國際知名奬項的國際建築大師，在台灣取得許多重要標案，學術性質的建築文件與模型展覽也不在少數，唯獨台灣建築界，少有機會能走出去，參與國際展演或接案，黃聲遠建築師與領航的田中央團隊，算是少數幸運兒，頻繁地帶著一路累積的建築成果，為台灣在海外爭輝。

2021年，當全世界仍受COVID-19所困，黃聲遠告訴我，他與田中央團隊目前在歐洲有3個大展，堪為告慰，這樣的國際露出機會，相當難得。這3個國際大展，分別是：

1、今年5月19日至9月12日，在法國波爾多舉行的展覽「夢想建築中心的拱門arc en rêve centre darchitecture 」。

2、今年5月22日至11月21日，在威尼斯雙年展軍火庫舉行的威尼斯建築雙年展（Biennale Architettura ）

3、今年7月8日至10月3日，在德國慕尼黑的慕尼黑工業大學建築博物館（Architekturmuseum der Technischen Universität München）舉行的展覽。

有關公視紀實《建築慢慢The mindful architects》，係由謝欣志、陳芝安雙導演擔綱，她們合作超過10年、並多次獲金鐘獎入圍與獲獎肯定。這個紀錄片，她們滙集了江文淵、廖偉立、黃聲遠、曾志偉⋯等4位建築師，用作品為土地發聲，呈現真正的台灣，也讓觀者透過紀錄片的介紹，重新梳理價值觀、重新定義生活。

該紀錄片，於5月13 日在公視正式播出。台灣建築界有了自己的紀錄片，可說是好事一樁。

謝欣志與陳芝安兩位導演認為，紀錄片工作者與建築師，本質上非常接近，都必須對生長的土地有感情，對人與環境、人與人之間的互動，觀察入微，尤其對時代發展、歷史文化脈絡，有多面向的探尋。不同的是，建築師所承受的規模、複雜度、壓力、甚至金額，都是紀錄片工作者，望塵莫及的。

兩位導演衷心希望藉由該片，讓大家走進建築殿堂，透過提問、反省，找到一個對生活的提案，對生命的追尋。

然而，在全世界都往資本化、全球化靠近，台灣建築也搭上這一波商業化的浪潮，迷失在西方流行的建築樣式中。但他們選擇拍攝的這群台灣建築師，本質上，並不甘於只侍從市場與業主的需求，他們希望與土地有更深的咬合關係，營造在地化特色、修補現代性過於均質的不足，發展出獨特而充滿地域性的風格。

知名的威尼斯國際建築展，於5月開鑼。這是因為疫情影響，本該於去年延後的盛會，因而後延了1年。今年的主題是「我們將如何共同生活？」，黃聲遠與曾志偉雙雙都列名參展。

其中，黃聲遠及田中央工作群，是代表台灣，進入威尼斯建築雙年展大會主場館展出，這是台灣第一個獲大會正式邀請，進駐雙年展大會主場館的建築團隊，值得喝采。

紀錄片的另一位主角曾志偉建築師，則是以《台灣郊遊—原始感覺共同合作場域計劃》為題，代表台灣建築界，參加今年威尼斯建築雙年展台灣館的展出，展覽地點在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），展期至11月21日。曾志偉建築師忍受疫情隔離之苦，親赴威尼斯參展，接受入境隔離，誠意十足。

心的寧靜與安定，一直是曾志偉長期追尋的方向，因此他具實驗性的、挑戰常軌的、生動多元的建築，為的就是期待人們能感受到自然所帶來的療癒及安定能量。

在紀錄片中，田中央建築師黃聲遠對於現代社會發展，人口往都市集中是趨勢，頗有所感，他認為，往同一種制度集中，不該是唯一選擇，城市不是鄉的下一步，鄉也不必為了城扭曲，每一個小地方都需要相信自己能夠有自己前進的方向。黃聲遠帶領田中央團隊，急於跳脫建築是一個房子的尺度，創造了一個又一個沒有疆域的建築形。

透過黃聲遠的帶領，從紀錄片中不難發現，建築師可以如此具有社會性。他不願意讓建築淪為商業操作，服務少數人，因此，田中央在宜蘭的案子，無論是大棚架系列、維管束系列，黃聲遠都渴望社會各個階層，留下各種可能性。

頻頻揮軍國際，為台灣爭光，對國際建築奬可有更多企圖心！？

黃聲遠謙虛回答，「沒有吔，做好才是真的！」對深耕過土地的黃聲遠來說，水到渠成比刻意追求更重要！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)