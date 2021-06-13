【愛傳媒黃珊珊專欄】6月11日晚台北市政府收到中央配發的7萬劑疫苗，其中1.2萬劑為中央寄存，剩餘的5.8萬可以提供施打。

但是，這波施打名單中，包含第一到三類未接種第一劑的人員、長照機構、洗腎中心、85歲以上長者及65歲以上原住民，從13日早上八點就能開放網路預約！

雖然11日晚才知道疫苗的配送時間，台北市12日下午也立刻出動疫苗機動接種隊，任務第一站就前往浩然敬老院，希望可以用最快的速度，完成這次的疫苗任務！

必須跟大家說明，台北市75歲以上的長者大約有19萬人，但這一次從中央配發下來的疫苗，台北市只拿到5.8萬劑，若要替所有75歲以上的長者施打，這樣的疫苗劑量確實還差非常多，所以我們也要向長輩們說聲抱歉，必須從『85歲以上』優先接種，未來若有更多的疫苗配發下來，我們也會陸續安排接種時程。

最後，還是要拜託各位年輕的朋友，今年的端午節假期，記得要幫家裡的長輩上網預約疫苗接種，希望大家多多幫忙！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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