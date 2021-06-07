因應畢業及暑假學生返鄉潮，嘉義市政府推出「自熱區返鄉學子採檢專案」9日將啟動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應畢業及暑假學生返鄉潮，嘉義市政府推出「自熱區返鄉學子採檢專案」9日將啟動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應畢業及暑假學生返鄉潮，嘉義市政府推出「自熱區返鄉學子採檢專案」9日將啟動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應畢業及暑假學生返鄉潮，嘉義市政府推出「自熱區返鄉學子採檢專案」，雖遭外界質疑是鼓勵大家返鄉，專案仍將如期於9日在台中榮總嘉義分院啟動，市長黃敏惠重申不贊成南北移動，返鄉學子採檢專案是為了堵住疫情可能的缺口，衛生局則說，各縣市都有採檢服務與方案，民眾千萬不要為了採檢而返鄉。

市府表示，至6月6日止，嘉市確診個案累計8人，其中6案有外縣市接觸史，2案為家庭內傳播，為防堵疫情擴散，衛生局才會規畫啟動「自熱區返鄉學子採檢專案」，篩檢對象為從新北市、台北市、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區學校返鄉者，只要學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市的無症狀學生就能受檢。

衛生局指出，為避免群聚，符合資格民眾務必先至嘉義市政府網站中COVID-19疫情資訊專區線上預約，不受理現場排隊掛號，預計明8日開始預約，預約完成者需依通知攜帶健保卡、學生證、身分證或父母戶口名簿、戶籍謄本至台中榮總嘉義分院進行PCR採檢。

另，採檢報告可至健保署行動快易通APP查詢，採檢結果陰性者，務必進行14天自主健康管理，若採檢陰性但後續出現相關症狀，要提高警覺、務必再到社區採檢醫院急診就醫。

(中時 )