對於總統蔡英文7日開線上記者會，呼籲今年端午節拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」，意外引爆民怨，PTT八卦版好幾篇貼文、每篇上百筆留言表達不滿，竟未見到1450護航文，的確少見。

行政院宣布延長防疫三級警戒，蔡英文總統7日下午再度親上火線呼籲，今年端午節拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」。她也保證政府會盡所有的力量爭取更穩定的疫苗供給，並要求大家對家人和身邊的朋友多體諒多鼓勵。

蔡英文表示，最近大家都在討論端午節要不要回家，到昨天，高鐵、台鐵和國道客運在端午節期間賣出的將近十萬張票，經過很多人的呼籲雖然有減少，但是還有8.5萬張票。

她想跟各位說，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是今年因為疫情的關係，要拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」，端午節明年還有，但若因為跨區移動而造成疫情的大爆發，家鄉和家人都會陷入險境。因此她奉勸民眾「留在原地，不要移動」，這就是她今年端午節對國人同胞最重要的請託。

此番說話，竟意外引爆網友怒火，被八卦版留言噓到爆，過去挺蔡英文、挺黨、罵藍、罵柯的言論全部不見了！好幾篇八卦版貼文以及每篇百筆以上的留言都在表達不滿的意見。

整理網友批評的角度略分為下：

一，大酸好像是在開法說會。

二，質疑台灣有充足的疫苗了嗎？為何要擋民間進口疫苗？尤其又是要捐給政府，並非要獲利！

三，不滿意只會看稿說話，當讀稿機。

四，講空話、文青式廢話、大內宣，不敢扛責任，只會道德勸說，到底是要怎樣？

五，不滿防疫作為，3+11改了嗎？沒必要不出門，但民眾仍需要上班。

六，最後，就是砲轟蔡英文做不好就下台，要求返鄉民眾退高鐵票，被反嗆2020年投的選票可不可以退？

蔡英文這次引民怨大爆發，PTT八卦版把蔡英文噓到爆，每篇文章引起百筆網友留言表達不滿，竟沒有一筆1450留言幫蔡英文護航，也沒有「擁護黨」的言論，的確是少見。

(中時新聞網)