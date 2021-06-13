總統蔡英文11日接受綠色和平電台「大臺北城」節目專訪，表示對確診死亡者表達最深切不捨與歉意。媒體人吳子嘉解讀蔡英文這個動作，認為蔡總統是在鞏固基本盤，但這也是危機的開始。

美麗島電子報董事長吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡總統上綠色和平電台，是在跟基本盤對話、跟自己人說話。她最關心的事情，就是自己的民調，當蔡總統的民調只剩基本盤時，如今卻要反過頭去鞏固基本盤，這也是危機的開始。

吳子嘉指出，總統蔡英文出來喊話，第一攤就是跟綠色和平電台喊話，讓人非常意外，這就叫做政治處理。之後就是鞏固基本盤，這是要打仗的，也就是宣戰的開始，要號召2000名台獨勇士出來。

吳子嘉認為，蔡總統怕輿論、怕學界、怕科學界反撲。她如果不是碰到阻力的話，會跟基本盤喊話嗎？感覺蔡總統並不想要跟全體國人溝通嘛，只想要鞏固基本盤，也就是要強渡關山、要通過高端疫苗，這是連續動作。這樣一來，台灣恐怕會分裂成兩塊，藍綠兩塊的衝突，就要開始了。

針對高端疫苗，吳子嘉表示，蔡總統面對的阻力很大，因為除了中央研究院，還有各種生物科技的專家在杯葛這個事情，所以她只有靠群眾。但當高端疫苗這件事，回到群眾這個階段，就不跟你談科學了，這是最可怕的現象。