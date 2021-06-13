診所憂北市疫苗未到位 蔡炳坤：明天以前一定到位 17:412021/06/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡炳坤說，所有診所都會在這2天完成疫苗施打，明天也會公布疫苗數量，明天以前一定到位。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被指定為疫苗施打的診所醫師林靜儀在臉書上指出，北市提供接種疫苗的診所非常擔心，因為疫苗小黃卡、預約名單、預計分發的疫苗通通還沒到位，此外，診所醫師及行政人員接種疫苗是否已經完成？對此，台北市副市長蔡炳坤表示，疫苗明天以前一定到位。 蔡炳坤說，所有診所都會在這2天完成疫苗施打，明天也會公布疫苗數量，明天以前一定到位，都分配好了；蔡炳坤也說，星期二開打，希望醫院跟診所做好分流，為民眾服務和聯繫，避免同一時間有太多人擠在一起施打。 南投獲1.8萬劑AZ疫苗 16日開打 蔡英文遭爆已打輝瑞 陳時中嗆彭文正：過分了 #診所 #蔡炳坤 #到位 #疫苗 #明天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情揭露蔡政府毫無治理能力 蘇偉碩曝網軍橫行原因 15:382021/06/13 政治 侯友宜曝85歲長者疫苗順序：設籍新北優先 採分流施打 15:502021/06/13 生活 政壇2大「女戰神」誕生 港媒曝：她可能參選下屆新竹市長 07:152021/06/13 政治 全台疫苗施打懶人包 台北今早8點預約、新北里長公告 07:432021/06/13 生活 飛美國打疫苗17天4.7萬 網一看方案：很划算 16:112021/06/13 生活 LPGA》李旻暫居領先 積極搶攻首冠 12:272021/06/13 體育 北市診所可打疫苗 新北市衛生局：已和203家診所簽約 15:462021/06/13 生活 上海復星 拚8月本地生產mRNA疫苗 04:102021/06/13 焦點新聞 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 10:242021/06/13 政治 櫃姐染疫休館 台中市府鬆口：新光三越台中店應14日復業 17:092021/06/13 生活 逼長者上網預約挨轟 柯P：網路預約好處多多 16:432021/06/13 生活 生活熱門新聞 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 指揮中心緊急澄清 經系統查證正副總統均未接種疫苗 - 生活 柯文哲探班陳佩琪 「大家都辛苦 妳該上去也要上去」 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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