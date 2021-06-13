被指定為疫苗施打的診所醫師林靜儀在臉書上指出，北市提供接種疫苗的診所非常擔心，因為疫苗小黃卡、預約名單、預計分發的疫苗通通還沒到位，此外，診所醫師及行政人員接種疫苗是否已經完成？對此，台北市副市長蔡炳坤表示，疫苗明天以前一定到位。

蔡炳坤說，所有診所都會在這2天完成疫苗施打，明天也會公布疫苗數量，明天以前一定到位，都分配好了；蔡炳坤也說，星期二開打，希望醫院跟診所做好分流，為民眾服務和聯繫，避免同一時間有太多人擠在一起施打。