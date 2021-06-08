熱血為屏東社區免費消毒的新園義務團隊，是由廟會陣頭出身的謝坤仲、王富玄及陳春日3人共同發起。小時候因為叛逆成天在外面打架當屁孩，在別人眼中是不折不扣的「壞傢伙」，尤其王富玄更被說是「壞到骨子裡」，曾因為走私毒品在大陸蹲了10年苦窯，「深造」的最後1年遇上新冠疫情，當時牢房天天消毒，而今年疫情肆虐台灣，讓他有了反思，希望為社區服務也能拚洗白。

2010年3月間，王富玄在大陸涉嫌走私150公斤K他命被逮，蹲了10年的苦窯，去年出獄回台後，找到一份服務業工作，腳踏實地工作。王富玄說，他在大陸「深造」的最後1年，遇上新冠疫情肆虐，當時牢房天天消毒，獄友只要發燒超過37．5度，就得接受隔離，「如今又遇到台灣本土疫情大爆發，我真的想為鄉親付出一點心力，我從不想隱瞞我的人生，我想洗白，實在做人。」

目前政府只對確診者足跡進行消毒，消毒團因此針對容易群聚的地點如廟宇、公廁、果菜市場等地點消毒。（圖／宋岱融攝）

30歲的王富玄是陳春日的同學，年輕時，他在同儕眼中是個叛逆的壞傢伙，高中讀了一學期後，只因為不想上課就休學，「那時候我常常騎著摩托車去跟別人吵架、打架，輸了就不回家；後來認為加入陣頭就像加入幫派，感覺很酷，我就參加了，說白了，就是想藉此獲得別人的目光。」

但壞傢伙也想洗白，在消毒社區的過程中，王富玄還自錄的幽默勸世文播送：「阿婆、阿伯，這段時間先待在家，不要一堆人聚集聊天，也不要『褪褲走』（脫口罩），一不小心染疫，你的孩子會捨不得咧！」逗得一名年約70歲的阿嬤笑呵呵，好奇地打開窗戶看了又看，一發現有人在幫忙消毒，立刻戴上口罩衝出家門，開心地向新園義務團送上一個大大的讚，「這些年輕人真的很棒！」

消毒團員手持噴灑器，後方則有人員負責拉管線，團隊分工合作，經過時廟宇還會特意入內加強消毒。（圖／宋岱融攝）

王富玄說，「我們想要補強政府消毒不足的部分，也就是沒有確診者足跡，卻容易聚集人群或是老人較常出現的地方，例如廟宇、公廁、果菜市場、社區公共區域和社區關懷據點等等。」

看著這群八家將長大的村長李金祥感動地說：「他們小時候就只知道打架相罵，現在長大了，終於懂事了，懂得在此時為大眾付出，這是好事，大家一定要相挺。浪子回頭，大家都看在眼裡！」

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(中時新聞網)