中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，並直指組織難以維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統，引發外界高度關注。中廣董事長趙少康表示，陳培哲展現一位學者的風骨，堅持一位科學家的堅持，「一個是位高權重、可以指鹿為馬的總統，一個是德高望重、不願曲意承歡的院士，孰是孰非？孰輕孰重？公道自在人心。」

趙少康表示，蔡英文一心一意護高端，毫不掩飾，親自去高端兩次，親自說高端疫苗7月底可以施打，還要把自己的手臂留下來打高端。因為蔡英文這樣全力拉抬，陳建仁、陳時中及一干綠營學者、名嘴都跟著起哄，把高端股價捧上天，成為全世界第一支不做三期人體試驗 就可以提供台灣人廣泛施打的疫苗。流彈所及，連德國製造的BNT都要被抹紅成大陸代工。

趙少康直言，蔡英文的盲目堅持，害了衛福部、害了食藥署、害了審議委員會及委員，也害了高端。5月時，高端疫苗二期還沒有解盲，蔡英文就宣布七月底可以施打，如此作為堪稱全世界唯一的總統。但她這樣說，食藥署還要不要嚴格審查？國產疫苗審議委員會還要不要認真把關？顧慮前程的委員要不要放水？不願得罪總統的委員會不會輕縱？無上限的護航，高端疫苗就算通過審查，大家會不會相信？就算政府免費，大家還敢不敢冒險去打？

陳培哲曾為世界科學院院士，並任職於台大醫院醫學研究部主任，國內外獲獎無數。趙少康表示，陳培哲展現一位學者的風骨，堅持一位科學家的堅持，對就是對、錯就是錯，疫苗研發就是要按部就班，不可以投機、不可以取巧，因為人命關天，不可以兒戲。他以去留告訴蔡英文：妳的壓力我不接受！

(中時 )