中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，且表示主因乃是蔡英文總統，總統府發言人張惇涵則說，對於陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府都並不知情。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，陳培哲的話戳破蔡英文的偽善，並指出陳培哲過去非常支持蔡英文，很有台灣價值，但如果之後被打成中共同路人也不用意外。

身為中研院院士的院陳培哲辭掉國產疫苗審查委員一職，因為覺得無法獨立審查，壓力來自總統蔡英文，葉元之今（8日）在臉書發文表示，這無疑重重的打臉蔡英文曾說過的話。

葉元之指出，2016年，蔡英文宴請中研院院士時表示，中研院的學術自由不會走回頭路，院士的自主性只會越來越高；希望未來中研院持續因應趨勢，更新政策建議書，提出更多建言；2018年台大校長遴選案時，蔡英文也曾說過「學術自由是政府的責任，總統最不可以做的就是侵犯社會的基本價值『自由 』」。聽了陳培哲的話，就知道蔡英文根本不是個尊重研究自主的人啊。

葉元之直言，這實在是重重戳破蔡英文的偽善，如果不久後陳培哲被打成中共同路人，大家不要意外，但在這裡他幫大家整理一下資料，陳其實是很有「台灣價值」的：陳培哲2012年曾出席蔡英文選總統醫療界後援總會的造勢活動；宇昌案爆發後，台灣87位科學家、23位中研院士共同發表「科學家的良知、蔡英文的承擔」聲明，其中也包含了陳培哲。

最後，葉元之感嘆，學術自由確保了研究出來的成果具備公正性和可信性，但蔡英文卻希望學術為特定黨派、組織、目的服務，民主進步黨真的成了民主退步黨。

(中時新聞網)