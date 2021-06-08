前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗拖拉，7日下午1時獨自開車前往總統府前，並且按喇叭發聲，遭中正一警分局10餘員警團團包圍，並喝斥她下車，鍾離去後，警方認為她違規停車及亂按喇叭，8日依違反道路交通條例，對她開出兩張罰單。

此外，8日上午另有1謝姓民眾，也是騎車前往總統府按喇叭，遭警制止時意外撞傷員警，警方將在蒐證後對其提出妨害公務告訴。

因不滿蔡政府採購疫苗不力，3日陸續有民眾趨車前往總統府按喇叭，要讓蔡總統聽見人民聲音，當天更造成重慶南路阻塞，中正一警方此後也開始強硬執法，在凱道、重慶南路布署重兵，一有來車停留，便強行驅趕。

鍾琴7日下午獨自開車前往按喇叭，立刻遭警方攔下，且陸陸續續有10餘員警將她包圍，並喝令她下車，鍾後來表明身份後，警方讓其離去，但8日依道交條例對她開罰。

抗議民眾不滿表示，蔡英文當年曾說，政府會有雅量聽民眾聲音，還說一直聽不見時，「你可以拍桌子」，現在大家就是氣到要拍桌子，結果卻得到警方的重兵包圍，1台車10幾個警察出來攔，他們不會妥協，會持續發聲到底。

(中時 )