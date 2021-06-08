近期迷因股熱潮再起，繼年初迷因股王GameStop(美股代號：GME)之後，AMC Entertainment(美股代號：AMC)創下超驚人漲勢，隨著上周稍作休息後，本周一(7日)終場狂飆14.8%、收在55 美元，GME也跟著飆漲超過12%、黑莓與Workhorse等熱門股也有大幅漲勢。至於這波狂潮，AMC內部人士也跟著拋售股票套現，AMC上周向國證券交易委員會(SEC)遞交售股計畫同時也警告，目前市價已經超乎該公司基本面，但做空機構認為，他們等待的大規模軋空還沒來。

據《CNBC》報導，InsiderScore對監管文件分析指出，從5月28日AMC股價開始飆漲以來，共有7名公司高層出售部分持股，價格落在27.42美元至62.67美元，如今股價已經上漲超過1倍。上周6名高層就趁機出售股票獲利。這次的迷因股狂潮同樣圍繞在那些具有高空單餘額比率、激烈的看漲齊權，以及想跟華爾街作對的散戶。

據外國財經媒體報導，S3 Partners 董事 Ihor Dusaniwsky指出，AMC上周面對8820萬股賣空壓力，約為可交易股17.7%，若以過去30日來計算，空單回補約79.6萬股，約4100 萬美元，但卻沒有出現大規模軋空。從今年以來空頭已經損失了39.1 億美元，但卻靠上周五的下跌，彌補了3.02億美元。

B. Riley 分析師 Eric Wold指出，公司高層利用迷因股狂潮進行籌資，協助這家公司在疫情困境下仍有資金填補公司營運缺口，讓這家原本可能倒閉的美國連鎖戲院可以撐到疫情解封後的消費力到來，認為股價會繼續反彈，即便已經超過基本面的反應。Eric Wold預期，AMC會繼續透過回購債務以及清償，提升資產負債表現金流的部分。

Eric Wold指出，隨著過去疫情導致強檔電影不斷延後，串流影音平台成為表現不佳電影的去處，隨著經濟封鎖即將解封，預料更多強檔電影將回歸到大螢幕放送。

(中時新聞網)