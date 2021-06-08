一輛運載泡麵的聯結車在中山高南下頭份路段翻覆，造成路線受阻。（新竹市消防局提供／邱立雅竹市傳真）

有網友看到10多台拖車齊聚事故現場，質疑有需要這麼多輛嗎？遭其他網友吐槽：不然找熊貓吳伯毅？（照片來源：臉書社團《爆怨2公社》）

中山高南下新竹到頭份路段108.9KM處，中午12時發生一輛聯結車爆胎翻覆，車輛橫跨內車道至路肩，全線封閉，造成大塞車。不過有網友發現，車禍現場竟然出現10多輛拖吊車，塞滿整個國道，宛如大型停車場，質疑有需要這麼多輛拖吊車、塞車的原因只是車禍嗎？不過其他網友立刻紛紛吐槽：「你以為兩台拖車，兩個人就可以吊一台大聯結車嗎？」、「找熊貓跟吳伯毅來拖嗎」。

一輛運載泡麵的聯結車，中午12時在中山高南下頭份路段108.9KM處爆胎翻覆，整輛車橫躺佔據內車道至路肩，全線受阻。有網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出國道即時影像，可見車禍現場停了10餘輛拖吊車，宛如大型停車場，這名網友因此質疑：「有事故即時處理是很好，但是這塞車的原因只是車禍嗎？拖吊車佔滿整個國道」。

不過其他網友紛紛吐槽：「你以為兩台拖車，兩個人就可以吊一台大聯結車嗎？倒掉的貨車幾噸，拖車的吊桿才幾噸？大家互相支援幫忙，看車子要怎麼吊，從什麼角度，有人操作吊桿，有人幫忙綁繩子，工具設備還要互相支援，吊起來還要看四週會不會卡到東西，還有重心會往哪邊倒，大家上去幫忙不開自己的吊車上去，不然是要搭Uber嗎？兩台吊車擋了兩線道，二十台拖車也是擋兩線道，是擋到你家wifi了嗎？」、

「你一定很少看國家探險頻道（低斯卡vo蕊）厚……因為節目裏面大型動物死掉，你會看到一大群禿鷹也是這樣在空中盤旋等食物低」、「程車司機表示：為什麼不考慮計程車」、「連結車翻覆，不然是要騎機車來拖嗎？」、「找熊貓跟吳伯毅來拖嗎」、「所以說無知很可憐，連結車翻覆騎機車來拖就好，叫什麼拖吊車」。

(中時新聞網)