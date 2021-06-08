金門醫院急診室正壓採檢亭作業情況。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長赴金門醫院視察正壓採檢亭作業情況。（金門縣府提供）

金門是全台唯一零確診的縣市，但仍持續強化防疫量能，縣府斥資添購2座正壓採檢亭，分別安置在尚義機場及衛生福利部金門醫院急診使用，提供第一線醫護採檢人員更安全、舒適的採檢環境，可減少感染風險和提高採檢效率，並大幅降低長時間穿著防護衣的不適和心理壓力。

縣府表示，正壓檢疫亭具有組裝迅速、恆溼恆溫、安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨等特色，配置的風壓濾網組、紫外線殺菌燈和亭內空間環境因採正壓設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患汙染的空氣阻絕在外，在確保密閉性與隔離性下，降低檢疫人員的染疫風險。

縣衛生局也指出， 5月26日至6月1日台灣端尚未設置快篩站時，尚義機場快篩站每日最高採檢數為208人，6月2日起扣除台灣已完成快篩者，每日最高採檢可達112人，近日每天均達到入境旅客全篩，保護縣內民眾安全的目標。

縣府再次提醒民眾，所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性的可能，若病患在潛伏期即有可能無法檢測出來，快篩陰性並不代表沒有染病，仍應持續留意健康狀況，落實各項防疫措施。

(中時 )