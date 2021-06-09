短纖布廠冠星-KY(4439)5月營收創19個月來新高，單月營收為6.5億元，年增152%；累計營收27.1億元，年增25%，表現優於預期。冠星-KY表示，目前已經進入了公司的旺季，目前訂單能見度到12月底。

冠星-KY主要產品是運動休閒之棉混紡針織布，營運地點包括香港、中國、柬埔寨、越南等。公司客戶大都具品牌價值國際級客戶例如:adidas、NIKE、PUMA、GAP、李寧等。自2017年至2020年冠星獲利能力穩健，該期間每年獲利皆為1個股本。去年冠星-KY稅後盈餘為4.16億元，EPS為13.23元。在毛利率和營益率表現都優於前一年，毛利率為21.7%，營益率為10.3%。今年首季，冠星-KY稅後盈餘為1.26億元，EPS為4.03元，毛利率和營益率維持和去年相當水平。

冠星因應後疫情時代，也切入防疫用品市場，負責提供棉口罩的布料，目前已經有客戶導入。而占公司營收比重近7成的大客戶愛迪達(Adidas)，訂單穩定，去年公司打進Nike供應鏈，布種應用在T-shirt及衛衣等成衣成品，經過磨合後，今年訂單倍增成長，訂單能見度高。以客戶營收占比來看，目前愛迪達60-65%、GAP約15~20%，PUMA 約 10%~15%，Nike 5%。至於李寧，由於公司高層主管異動，代工策略調整，因此今年李寧不會是冠星-KY的主要大客戶。

(時報資訊)