本土疫情爆發後，台股持續在資金浪潮與疫情反覆間拉鋸，資金在傳產、原物料與電子股快速輪動，缺乏主流帶動，個股漲跌劇烈有如海盜船，加權指數在萬六至萬七間擺盪，統計今年以來台股三大指數漲幅，加權指數漲16.39％，電子指數漲13.71％，櫃買指數漲9.18％。

指數表現差異大，基金績效強弱差異也很大。檢視131檔主動式台股基金績效，今年來平均報酬率18.87％，有81檔基金贏過加權指數，占比六成，但仍有四成基金績效輸大盤。不到半年，最佳與最差基金的績效差距已達50％。

台股基金以一般型、科技型及中小型為主流，三大類型績效冠軍，今年來都賺超過35％，比大盤多一倍超額報酬，且全由統一投信包辦，分別是科技型冠軍統一奔騰報酬率51.49％、一般型冠軍統一黑馬報酬率47.98％，中小型冠軍統一中小報酬率35.19％。

統一投信成立近30年，台股團隊在國內首屈一指，由於重視基本面研究與分享文化，得以更宏觀看待全球總經與產業趨絡，更細膩且多面向研究個股，加上多位經理入都是經過多空考驗，擁有逾二十年經驗的投資老將，能靈活對應時刻變化的局勢，旗下有多檔知名長青基金，長期以來績效優於同業。

展望後市，統一投信台股團隊表示，歐美逐步重啟實體經濟活動，景氣復甦強勁，外部需求升溫，且主要央行仍持續寬鬆，台幣今年走勢強於周邊國家，展示強勁的吸引力，但台股仍有疫情影響供應鏈的擔憂，且除權息效應遞延，加上中國壓抑原物料漲勢，預估短期內大盤難脫類股快速輪動態勢，缺乏主流帶動下，將持續大箱型整理，視個股表現。

操作策略上，統一投信表示，產業展望仍然正向，電子股要有明顯表現有待第三季旺季業績催化，現階段若有拉回仍是積極選股，逢低布局，電子股看好半導體族群依然是中長線主流，包括IC設計、晶圓代工、記憶體，以及面板、電動車等。傳產主要聚焦歐美經濟重啟受惠股及漲價受惠股。

近期需留意美國聯準會將於六月中旬召開例行利率會議，儘管聯準會表明第二季通膨彈升只是暫時現象，但市場仍關注何時開始討論縮減購債，牽動國際資金流向。

(工商 )