鴻海創辦人郭台銘、佛光山日前紛紛幫中央流行疫情指揮中心牽線，盼能談成疫苗採購事宜，指揮中心今天表示，目前已與一些廠商展開雙邊對談，至於BNT疫苗部分我方已向對方聯繫，但尚未得到回覆。

疾管署長周志浩表示，我方近日已與BNT聯繫，但還沒收到進一步的回答，仍在等待中，至於其他疫苗廠我方也都保持密切聯繫，有一些甚至開始雙邊對談。

(中時 )