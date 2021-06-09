已與BNT取得聯繫 指揮中心證實了 14:502021/06/09 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣已與BNT聯繫上，指揮中心表示但尚未得到回覆。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘、佛光山日前紛紛幫中央流行疫情指揮中心牽線，盼能談成疫苗採購事宜，指揮中心今天表示，目前已與一些廠商展開雙邊對談，至於BNT疫苗部分我方已向對方聯繫，但尚未得到回覆。 疾管署長周志浩表示，我方近日已與BNT聯繫，但還沒收到進一步的回答，仍在等待中，至於其他疫苗廠我方也都保持密切聯繫，有一些甚至開始雙邊對談。 苗栗禁移工外出 指揮中心要求回歸3級警戒標準執行 王毅稱盡中國所能 提供東協疫苗 (中時 ) #聯繫 #BNT #我方 #指揮中心 #雙邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨部會研商解套 比照國外視訊股東會 04:102021/06/09 財經要聞 禁足令引爆國軍反彈 民進黨團說話了 13:152021/06/09 政治 49歲以下成疫苗孤兒 藍批防疫要年輕人配合疫苗接種卻沒份 11:392021/06/09 政治 瑞德西韋申請繁瑣 錯失治療黃金期 04:102021/06/09 焦點要聞 軍方勸官兵在營休假 漢光演習擬延至9月 04:102021/06/09 政治要聞 8萬警察值勤太危險 新冠疫苗接種順序升至第2類 14:282021/06/09 生活 陳時中承認有「疫情黑數」 朱立倫籲：廣篩、普篩全面動起來 13:062021/06/09 政治 挨轟施打疫苗年輕人沒份 民進黨：這是專業問題 13:222021/06/09 政治 政大選研之友會民調：蔡英文滿意度出現死亡交叉 高達6成不滿意 13:302021/06/09 政治 810萬就業人口被排除在疫苗施打順序外 藍委嘆：政府不重視他們 11:482021/06/09 政治 北市知名診所爆未依分類打AZ 指揮中心：違者重罰200萬 12:242021/06/09 生活 生活熱門新聞 桃園新增15起本土確診 足跡包括大湳市場、團購店及糕餅店 - 生活 最快七月中解除三級？陳時中5字回應 - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 勞工紓困3萬入帳 他秀截圖：快速申請方法曝光 - 生活 雷雨彈擴大17縣市 鄭明典PO一張圖：現在才開始 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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