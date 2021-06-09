「全台最美歐巴桑」64歲女星陳美鳳長年保持凍齡外型，連家裡的佈置都美如其人，近日她大方PO出客廳和寢室的照片，低調奢華又不失溫馨的風格，備受網友好評。

台灣本土疫情嚴峻，演藝圈眾多工作都停擺，陳美鳳越來越常在社群平台跟網友互動，昨（8日）晚間曝光兩張居家照片，表示：「宅在家打掃，打掃後心情也跟著清爽。」畫面中，陳美鳳公開自己的閨房，室內燈光以溫暖的黃色為主，灑在一張素白的大床上，特別的是，寢具的圖案是一隻成年花豹，大走狂野路線，有名網友看了忍不住留言：「這件毯子好像比莉姊也有…你們都是豹紋女神」陳美鳳笑回：「她是豹紋代表性人物！」女星蔡允潔也浮出水面留言：「貓咪一定在想說～床上那隻是誰」陳美鳳表示家裡的貓咪對花豹圖案很有興趣，「呵～瞪大眼睛一直看耶好好笑，後來走甲那飛逃走」。

除了房間，陳美鳳也公開自家客廳的一部分，鋼琴漆的奢華桌面，映照著天花板的水晶燈，淺灰色的大沙發上，擺著藍、桃紅、淺綠、黃和粉紅共五個抱枕，馬卡龍色系替家中注入活潑、溫暖的氣息，後面則是空間算大的廚房，乾淨又明亮，讓許多網友羨慕不已，「鳳姐家好漂亮喔」、「家裡好乾凈，鳳鳳好厲害，家裡整齊乾淨，素色椅子配上繽紛多彩的抱枕真好看」、「這種家疫情我願意宅在家，謝絕出門！」還有粉絲發揮想像力，「為什麼我一看見五個抱枕，就聯想到群聚？」這番話成功逗樂陳美鳳，回了一個笑到翻的表情貼圖。

(中時新聞網)