證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤9日持續走弱，終場下跌109.99點，收在16,966.22點。就技術面觀察，價跌量增且KD指標交叉向下，短線偏弱。目前下檔支撐在月均線及季線附近，惟由於月、季線均走平，支撐力道不強，短線仍建議觀望。

本次台股的下跌並未突破前高，屬於高不過高的回檔，故若月線、季線被跌破，大盤恐將回測前低15,159.86點，預期回檔的幅度與速度將相當大。為了避免恐慌性殺盤，建議投資人降低持股水位。

個股方面，本周納入投資組合的大田，高爾夫球產業復甦，台灣代工廠業績暢旺，第二季營收獲利可望持續創高，投信買盤未鬆動，KD指標持續高檔鈍化，股價有望持續走揚。

盤面表現仍舊混亂，長榮5月獲利再創佳績，惟股價並未反映利多，航運股無論是海運或空運，均是昨強今弱；至於股價8日重挫的敦泰，則是反彈大漲，強勢股忽漲忽跌，盤面欠缺主流，投資人宜居高思危。

(工商 )