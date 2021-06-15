啟發投顧分析師楊基政表示，台股15日持續反彈，於中期均線上進行整理，領先族群輪流操作策略未變，月、季線未破前維持偏多操作。盤面上除航運族群短線續熱，萬海、陽明、長榮、台驊投控持續吸引短線資金，操作上可且戰且走外，5月營收績優股也主導盤面趨勢，擎亞持續強攻，世芯-KY、耀登也上演跌深反彈，至中期均線反壓附近可先行出場。

個股方面，本周納入投資組合的晶心科，5月營收年增68.53％，可望再攻。