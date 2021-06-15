逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202021/06/15 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股15日持續反彈，於中期均線上進行整理，領先族群輪流操作策略未變，月、季線未破前維持偏多操作。盤面上除航運族群短線續熱，萬海、陽明、長榮、台驊投控持續吸引短線資金，操作上可且戰且走外，5月營收績優股也主導盤面趨勢，擎亞持續強攻，世芯-KY、耀登也上演跌深反彈，至中期均線反壓附近可先行出場。 個股方面，本周納入投資組合的晶心科，5月營收年增68.53％，可望再攻。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 #萬海 #世芯-KY #晶心科 #陽明 #長榮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:202021/06/15 財經 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/15 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 04:102021/06/15 財經要聞 《集中市場》外資續買超百億 台股上望17400點 15:072021/06/15 財經 《熱門族群》萬海解脫開攻 貨櫃三雄天價不設限 15:242021/06/15 財經 《盤中解析》貨櫃三雄領航 台股站上17300點 10:182021/06/15 財經 宅家遠距乾一杯 04:102021/06/15 時尚消費 貨櫃三雄強勢＋晶圓雙雄穩步攀升 台股漲百點 13:192021/06/15 財經 14檔三多股領漲 04:102021/06/12 財經要聞 高端上沖下洗收盤漲2.72％ 台股收17371點上漲157點 13:382021/06/15 財經 官股券商大賣超62億元 連3賣超102億元 20:582021/06/15 財經 財經熱門新聞 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波出貨時機 - 財經 航運再陷噩夢 鹽田港卡船未解 澳洲罷工雪上加霜 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 疫情重創 工總嘆陷新五缺困境 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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