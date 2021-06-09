高雄市海洋局人員9日到前鎮漁港做防疫宣導。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

國內疫情嚴峻，但有移工在漁船甲板上卻不戴口罩。高雄市海洋局9日說，無論是在港區內從事修繕、卸魚、補給，還是船員待在漁船甲板上或其他開放空間，請務必全程配戴口罩，如查獲未配戴或未正確配戴者，將直接開罰。

海洋局長張漢雄強調，全國防疫三級警戒延長至6月28日，為避免造成防疫破口，海洋局與高市府警察局將嚴格執行漁港未戴口罩及違規群聚等稽查行動，只要查獲未戴口罩將不予勸導，立即開罰。

對於媒體報導遠洋漁船重鎮防疫鬆散、漁工未戴罩趴趴走成破口一事」，海洋局9日與警方至前鎮、小港臨海新村漁港執行相關防疫措施稽查並宣導，籲請在漁港區內之漁船員等相關人員勿掉以輕心、心存僥倖，務必自主配合防疫。

張漢雄重申，請各區漁會、漁業公會及漁船經營者協助加強向相關所屬從業人員、漁業公司，及船員宣導相關防疫措施、外出時須全程配戴口罩，避免不必要移動或集會，特別是漁船甲板也屬戶外空間，漁船員於甲板也應遵守戴口罩規定，如查獲未正確配戴者，依傳染病防治法第37條及第70條規定，違規者將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )