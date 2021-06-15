中市1名非法印尼籍女移工未滿月兒子14日窒息身亡案，疑遭同床而睡的3歲哥哥壓到導致。台中地檢署檢察官今天會同法醫進行解剖，因男嬰並無明顯外傷，已排除受虐，至於窒息是因為溢奶、遭枕頭壓到或是有其他原因，法醫已採相關檢體送驗中。

據了解，這名36歲女子在14日清晨醒來發現未滿月的兒子已無呼吸心跳，驚嚇報警。據了解，該女子是印尼籍非法移工、目前還在坐月子，她租屋養育2子，老大已3歲、老么還未滿周月，另還幫同鄉照顧1個約3個月大嬰兒，而她的丈夫也是移工，案發時仍在外工作並未在家。

警方獲報到場處理，發現男嬰身上無明顯外傷，初步排除受虐。該女移工指稱，她一早起床，發現還在睡覺的大兒子竟將枕頭壓在男嬰身上，而男嬰已沒呼吸。

台中地檢署檢察官昨天會同法醫進行相驗後，今天上午進一步解剖，至於死亡原因已採相關檢體送驗，必須等鑑驗結果才能進一步釐清案情。